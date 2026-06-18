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Café papote sur le sommeil avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Café papote sur le sommeil avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Café papote sur le sommeil avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 2 rue du Cours

Ville : 12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Département : Aveyron

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Café papote sur le sommeil avec Ludo’Marmots

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Ludo’Marmots vous donne rendez-vous mercredi 1er juillet pour un café papote sur le thème de la motricité.
Rendez-vous à la salle du relais petite enfance   .

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29  centresocialpaysdolt@yahoo.fr

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English :

Ludo’Marmots invites you to join us on Wednesday, July 1, for a coffee and chat session on the topic of motor skills.

L’événement Café papote sur le sommeil avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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