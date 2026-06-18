Café papote sur le sommeil avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 1 juillet 2026.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Café papote sur le sommeil avec Ludo’Marmots

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Ludo’Marmots vous donne rendez-vous mercredi 1er juillet pour un café papote sur le thème de la motricité.

Rendez-vous à la salle du relais petite enfance .

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr

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English :

Ludo’Marmots invites you to join us on Wednesday, July 1, for a coffee and chat session on the topic of motor skills.

L’événement Café papote sur le sommeil avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)