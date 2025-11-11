Initiation Tir à l’arc Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Initiation Tir à l’arc Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 1 juillet 2026.
Initiation Tir à l’arc
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Avec AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, éducateur sportif.
– Le tir à l’arc, découverte, initiation. Plus de 6 ans.
le mardi rendez-vous à 11h au camping Ushuaia Rives d’Olt et Aubrac
Réservation directe au 06 87 03 81 19
sur réservation au 05 65 80 63 52 06 87 03 81 19. amuse.quadbike@gmail.com 10 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 87 03 81 19 amuse.quadbike@gmail.com
English :
With AMUSE (Aveyron Multisport Evasion), François Mobian, sports educator.
German :
Mit AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, Sportpädagoge.
Italiano :
Con AMUSE (Aveyron Multisport Evasion), François Mobian, educatore sportivo.
Espanol :
Con AMUSE (Aveyron Multisport Evasion), François Mobian, educador deportivo.
L’événement Initiation Tir à l’arc Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-11-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)