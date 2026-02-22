La nuit des burons au buron d’Alte Teste

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Vendredi 2026-06-19

Le PNR de l’Aubrac vous invite à faire la fête autour de différents burons ! Venez découvrir ce patrimoine emblématique de l’Aubrac !

Le vendredi 19 juin c’est le buron d’Alte Teste qui vous accueille. En partenariat avec la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac et le Conservatoire de l’Aveyron.

A partir de 18h30 Le conservatoire de l’Aveyron sort une nouvelle fois de ses murs et propose aux visiteurs de profiter d’une ambiance musicale festive avec l’ensemble d’élèves des antennes d’Entraygues, Espalion, Argences en Aubrac, Laguiole, St Geniez d’Olt et Sévérac d’Aveyron.

plus d’infos à venir (repas et réservation)

Rendez-vous au buron par la D219 ou D503 en direction de la Croix de la Rode puis suivez les panneaux. .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

The PNR de l’Aubrac invites you to join in the festivities at various burons! Come and discover this emblematic Aubrac heritage!

L’événement La nuit des burons au buron d’Alte Teste Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-02-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)