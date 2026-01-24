Sortie trottinette de descente Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Venez découvrir le Nord Aveyron en trottinette tout terrain, que vous soyez débutants ou experts, il y en a pour tous les goûts!
Pierre-Yves vous initiera au fonctionnement avant de vous guider à travers les chemins de descente
Descente famille et/ou descente sportive
âge minimum 9 ans
Faire minimum 1m40 prévoir tenue adéquate (sport rando)
durée de l’activité environ 2H30
avoir une bonne maitrise du vélo/vtt
Réservations obligatoire au 06 11 92 24 38
Du 4 juillet jusqu’au 30 août le mercredi, départ à 9h et à 14h, activité de 3h (1h trajet et mise en place+2h d’activité pure)
Départ et arrivée à St Geniez d’Olt 29 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 11 92 24 38 pitouym@yahoo.fr
English :
Come and discover the North Aveyron on a scooter, whether you are a beginner or an expert, there is something for everyone!
