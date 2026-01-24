Sortie trottinette de descente

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

29

Tarif de base plein tarif

plus de 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Venez découvrir le Nord Aveyron en trottinette tout terrain, que vous soyez débutants ou experts, il y en a pour tous les goûts!

Pierre-Yves vous initiera au fonctionnement avant de vous guider à travers les chemins de descente

Descente famille et/ou descente sportive

âge minimum 9 ans

Faire minimum 1m40 prévoir tenue adéquate (sport rando)

durée de l’activité environ 2H30

avoir une bonne maitrise du vélo/vtt

Réservations obligatoire au 06 11 92 24 38

Du 4 juillet jusqu’au 30 août le mercredi, départ à 9h et à 14h, activité de 3h (1h trajet et mise en place+2h d’activité pure)

Départ et arrivée à St Geniez d’Olt 29 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 11 92 24 38 pitouym@yahoo.fr

English :

Come and discover the North Aveyron on a scooter, whether you are a beginner or an expert, there is something for everyone!

