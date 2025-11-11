Visite et découverte du patrimoine de St Geniez d’Olt en VTT 4 roues AE (Quadbike)

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Lundi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

2026-07-01

Avec AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, éducateur sportif. Visite encadrée et découverte du patrimoine local

Visite de St Geniez, vue panoramique sur le village et sur le Lot depuis le monument Talabot.

sur réservation auprès de l’Office de Tourisme

Le lundi à partir de 14h

Départ du camping Ushuaïa Villages Camping Rives d’Olt et Aubrac.

Durée: 1h

Enfant de plus de 11 ans et plus de 1m45.

Max 5 personnes par randonnée. Minimum 3 personnes

Casques fournis .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com

English :

With AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, sports educator. Guided tour and discovery of local heritage

German :

Mit AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, Sportpädagoge. Betreuter Besuch und Entdeckung des lokalen Erbes

Italiano :

Con AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, educatore sportivo. Visita guidata e scoperta del patrimonio locale

Espanol :

Con AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, educador deportivo. Visita guiada y descubrimiento del patrimonio local

