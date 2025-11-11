Visite et découverte du patrimoine de St Geniez d’Olt en VTT 4 roues AE (Quadbike) Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Début : Lundi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
2026-07-01
Avec AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, éducateur sportif. Visite encadrée et découverte du patrimoine local
Visite de St Geniez, vue panoramique sur le village et sur le Lot depuis le monument Talabot.
sur réservation auprès de l’Office de Tourisme
Le lundi à partir de 14h
Départ du camping Ushuaïa Villages Camping Rives d’Olt et Aubrac.
Durée: 1h
Enfant de plus de 11 ans et plus de 1m45.
Max 5 personnes par randonnée. Minimum 3 personnes
Casques fournis .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com
English :
With AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, sports educator. Guided tour and discovery of local heritage
German :
Mit AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, Sportpädagoge. Betreuter Besuch und Entdeckung des lokalen Erbes
Italiano :
Con AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, educatore sportivo. Visita guidata e scoperta del patrimonio locale
Espanol :
Con AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, educador deportivo. Visita guiada y descubrimiento del patrimonio local
L’événement Visite et découverte du patrimoine de St Geniez d’Olt en VTT 4 roues AE (Quadbike) Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-11-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)