Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Ste Eulalie d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

55

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Randonnées en VTT 4 roues à assistance électrique, avec AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, éducateur sportif.

Randonnées de 2H00 dans Ste Eulalie d’Olt et sur les berges du Lot jusqu’à Cabanac

– Le VTT AE 4 roues, ou Quadbike. Innovant, ludique, accessible, une autre façon de faire du VTT

Idéal pour les familles avec des ados. Faire plus de 1m45.

âge minimum 11 ans…

5 Quadbikes max.

Casques fournis

Départ du camping des Rives d’Olt et Aubrac à St Geniez d’Olt.

sur réservation au 06 87 03 81 19 amuse.quadbike@gmail.com 55 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com

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English :

4-wheel electrically-assisted mountain bike rides, with AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, sports educator.

L’événement Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Ste Eulalie d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)