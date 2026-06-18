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Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Ste Eulalie d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Ste Eulalie d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Ste Eulalie d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 1 juillet 2026.

Ville : 12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Département : Aveyron

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif : 55 Tarif Groupe

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Ste Eulalie d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
55
Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Randonnées en VTT 4 roues à assistance électrique, avec AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, éducateur sportif.
Randonnées de 2H00 dans Ste Eulalie d’Olt et sur les berges du Lot jusqu’à Cabanac
– Le VTT AE 4 roues, ou Quadbike. Innovant, ludique, accessible, une autre façon de faire du VTT
Idéal pour les familles avec des ados. Faire plus de 1m45. 
âge minimum 11 ans…
 5 Quadbikes max.    
Casques fournis 
Départ du camping des Rives d’Olt et Aubrac à St Geniez d’Olt.
sur réservation au 06 87 03 81 19 amuse.quadbike@gmail.com 55  .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42  stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com

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English :

4-wheel electrically-assisted mountain bike rides, with AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, sports educator.

L’événement Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Ste Eulalie d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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