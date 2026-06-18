Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Ste Eulalie d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Ste Eulalie d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 1 juillet 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Ste Eulalie d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
55
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Randonnées en VTT 4 roues à assistance électrique, avec AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, éducateur sportif.
Randonnées de 2H00 dans Ste Eulalie d’Olt et sur les berges du Lot jusqu’à Cabanac
– Le VTT AE 4 roues, ou Quadbike. Innovant, ludique, accessible, une autre façon de faire du VTT
Idéal pour les familles avec des ados. Faire plus de 1m45.
âge minimum 11 ans…
5 Quadbikes max.
Casques fournis
Départ du camping des Rives d’Olt et Aubrac à St Geniez d’Olt.
sur réservation au 06 87 03 81 19 amuse.quadbike@gmail.com 55 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com
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English :
4-wheel electrically-assisted mountain bike rides, with AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, sports educator.
L’événement Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Ste Eulalie d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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