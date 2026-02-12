42ème Rallye automobile régional de Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
42ème Rallye automobile régional de Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 6 juin 2026.
42ème Rallye automobile régional de Saint Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Plus de 100 voitures sont attendues au départ. 3ème édition VHC.
plus d’infos à venir .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
More than 100 cars are expected at the start. 3rd VHC edition.
L’événement 42ème Rallye automobile régional de Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)