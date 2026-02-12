42ème Rallye automobile régional de Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

42ème Rallye automobile régional de Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 6 juin 2026.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07

2026-06-06

Plus de 100 voitures sont attendues au départ. 3ème édition VHC.
plus d’infos à venir   .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie  

English :

More than 100 cars are expected at the start. 3rd VHC edition.

