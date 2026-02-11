Randonnée cyclo la Marmotte d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Le Vélo d’Olt organise, depuis 1996, la cyclosportive la Marmotte d’Olt . Pour sa 28° édition, la MARMOTTE D’OLT, à St Geniez d’Olt Aveyron, sera organisée les 13 et 14 juin 2026.

plus d’infos à venir .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since 1996, Vélo d’Olt has organized the Marmotte d’Olt cyclosportive. For its 28th edition, the MARMOTTE D’OLT, in St Geniez d’Olt Aveyron, will be held on June 13 and 14, 2026.

L’événement Randonnée cyclo la Marmotte d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-10-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)