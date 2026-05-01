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Déjeuner aux tripoux au Petit Bouchon Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Déjeuner aux tripoux au Petit Bouchon Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Déjeuner aux tripoux au Petit Bouchon Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 23 mai 2026.

Adresse : 15 rue du Commerce

Ville : 12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Département : Aveyron

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 18 Tarif de base plein tarif

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Déjeuner aux tripoux au Petit Bouchon

15 rue du Commerce Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

A l’occasion de la Fête de l’Estive, le restaurant Le Petit Bouchon vous propose un déjeuner aux tripoux samedi 23 mai !
A partir de 8h
Au menu_ charcuterie, tripoux, fromage, dessert, café
Tarif 18€
Réservation 06 79 62 41 67 06 37 03 82 15 18  .

15 rue du Commerce Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 79 62 41 67 

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English :

To celebrate the Fête de l’Estive, Le Petit Bouchon restaurant is offering a tripoux lunch on Saturday, May 23!

L’événement Déjeuner aux tripoux au Petit Bouchon Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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