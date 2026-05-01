Déjeuner aux tripoux au Petit Bouchon Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Déjeuner aux tripoux au Petit Bouchon Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 23 mai 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Déjeuner aux tripoux au Petit Bouchon
15 rue du Commerce Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Fête de l’Estive, le restaurant Le Petit Bouchon vous propose un déjeuner aux tripoux samedi 23 mai !
A partir de 8h
Au menu_ charcuterie, tripoux, fromage, dessert, café
Tarif 18€
Réservation 06 79 62 41 67 06 37 03 82 15 18 .
15 rue du Commerce Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 79 62 41 67
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English :
To celebrate the Fête de l’Estive, Le Petit Bouchon restaurant is offering a tripoux lunch on Saturday, May 23!
L’événement Déjeuner aux tripoux au Petit Bouchon Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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