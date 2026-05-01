Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Déjeuner aux tripoux au Petit Bouchon

15 rue du Commerce Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Fête de l’Estive, le restaurant Le Petit Bouchon vous propose un déjeuner aux tripoux samedi 23 mai !

A partir de 8h

Au menu_ charcuterie, tripoux, fromage, dessert, café

Tarif 18€

Réservation 06 79 62 41 67 06 37 03 82 15 18 .

15 rue du Commerce Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 79 62 41 67

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English :

To celebrate the Fête de l’Estive, Le Petit Bouchon restaurant is offering a tripoux lunch on Saturday, May 23!

L’événement Déjeuner aux tripoux au Petit Bouchon Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)