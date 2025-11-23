Fête des Marmots à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Fête des Marmots à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 13 juin 2026.
Fête des Marmots à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Les Marmots fêtent les vacances
plus d’infos à venir .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42
English :
Les Marmots celebrate the vacations
German :
Die Marmots feiern die Ferien
Italiano :
Le Marmotte festeggiano le vacanze
Espanol :
Les Marmots celebran las fiestas
