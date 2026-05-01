Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Marché de la Transhumance

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Lors de la fête de l’Estive, profitez d’un marché artisanal.

Rendez-vous sur le cours haut de 8h à 17h.

A midi, restauration avec Nicolas Cruz, paysan traiteur.

Organisé par Crée’ambule .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

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English :

During the fête de l’Estive, enjoy a craft market.

L’événement Marché de la Transhumance Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)