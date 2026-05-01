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Marché de la Transhumance Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Marché de la Transhumance Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Marché de la Transhumance Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 23 mai 2026.

Ville : 12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Département : Aveyron

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Marché de la Transhumance

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Lors de la fête de l’Estive, profitez d’un marché artisanal.
Rendez-vous sur le cours haut de 8h à 17h.
A midi, restauration avec Nicolas Cruz, paysan traiteur.
Organisé par Crée’ambule   .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie  

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English :

During the fête de l’Estive, enjoy a craft market.

L’événement Marché de la Transhumance Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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