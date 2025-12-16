Festival Tango Argentin à St Geniez d’Olt mercredi 20 mai

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Mercredi 2026-05-20

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Le tango festival St Geniez vous propose un beau programme pour sa 21ème édition. Venez vivre au rythme du tango argentin du 20 au 25 mai 2026 !

Mercredi 20 mai

16h-18h Accueil des Festivaliers à la Galerie LENOIR dans le Cloître

19h-21h Auberge espagnole dans le Cloître

21h30-2h Milonga d’ouverture avec Gaspar POCAÏ musicien et DJ à l’Espace Culturel 23 €

Inscriptions en ligne ICI ou auprès de l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac, à St Geniez d’Olt stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com

English :

The St Geniez Tango Festival offers you a great program for its 21st edition. Come and live to the rhythm of Argentine tango from May 20 to 25, 2026!

