Festival Tango Argentin à St Geniez d’Olt Les apéros tango Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Du 20 au 25 mai 2026 le Tango Festival de St Geniez d’Olt fêtera sa 21ème édition. Pendant 6 jours, la ville s’animera au son du tango ! Profitez-en pour faire une pause en musique aux Apéros Tango.

Programmation des Apéros Tango (restauration possible sur place)

Jeudi 21 mai 17h30 19h30 Apéro Tango au restaurant Le Lion d’Or Avec Julien BLONDEL et Mehdi AL-TINAOUI

Vendredi 22 mai 11h30 13h30 Apéro Tango place du marché Gaspar POCAÏ & Julien BLONDEL

Samedi 23 mai 18h 20h Apéro Tango avec Gaspar POCAÏ & Oriol MARTINEZ au Marmotel sur parquet .

Rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com

From May 20 to 25, 2026, the Tango Festival in St Geniez d’Olt celebrates its 21st edition. For 6 days, the town will come alive to the sound of tango! Take a musical break at the Apéros Tango.

