Des minions et des monstres au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Des minions et des monstres au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac vendredi 24 juillet 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Des minions et des monstres au cinéma à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
– de 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-30
Voici l’histoire turbulente, absurde et évidemment vraie des Minions et la manière dont ils ont conquis Hollywood
, sont devenus de véritables stars de cinéma, ont tout perdu, ont libéré des monstres dans notre monde, puis ont tenté de sauver la planète du chaos qu’ils avaient créé.
à partir de 6 ans*
1h 30min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Pierre Coffin 4 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
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English :
Here is the wild, absurd, and obviously true story of the Minions and how they took Hollywood by storm
L’événement Des minions et des monstres au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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