Des minions et des monstres au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac vendredi 24 juillet 2026.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Des minions et des monstres au cinéma à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

– de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-30

Voici l’histoire turbulente, absurde et évidemment vraie des Minions et la manière dont ils ont conquis Hollywood

, sont devenus de véritables stars de cinéma, ont tout perdu, ont libéré des monstres dans notre monde, puis ont tenté de sauver la planète du chaos qu’ils avaient créé.

à partir de 6 ans*

1h 30min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Pierre Coffin 4 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

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English :

Here is the wild, absurd, and obviously true story of the Minions and how they took Hollywood by storm

L’événement Des minions et des monstres au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)