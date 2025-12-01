Marché nocturne du 30 juillet à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Marché nocturne

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Aveyron

Mercredi 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Les rues se remplissent et s’animent. Marché gourmand et artisans d’art. On se retrouve tous attablés à la bonne franquette dans les rues pour échanger et apprécier les animations musicales proposées et on traîne tard dans la nuit.

Population et estivants prennent grand plaisir à flâner, à la recherche d’une assiette préparée avec soin, du sacro-saint aligot ou d’un objet original. .

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

The streets fill up and come alive. Gourmet market and arts and crafts. The streets are filled with people enjoying the musical entertainment and hanging out late into the night.

