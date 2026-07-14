AGENDA · Grièges
Balade découverte de la biodiversité Grièges
mercredi 12 août 2026 · Grièges
Informations pratiques
Grièges
Balade découverte de la biodiversité
Grièges Ain
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Exploration des bords de rivières pour découvrir les espèces sauvages qui s’y cachent
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Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Exploring riverbanks to discover the wildlife that lives there
L’événement Balade découverte de la biodiversité Grièges a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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