Informations pratiques

Grièges

Balade découverte de la biodiversité

Grièges Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Exploration des bords de rivières pour découvrir les espèces sauvages qui s’y cachent

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Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Exploring riverbanks to discover the wildlife that lives there

L’événement Balade découverte de la biodiversité Grièges a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle