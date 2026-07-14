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AGENDA · Grièges

Balade découverte de la biodiversité Grièges

mercredi 12 août 2026 · Grièges

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
01290 Grièges
Département
Ain
Tarif
8 8 8

Grièges

Balade découverte de la biodiversité

Grièges Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Exploration des bords de rivières pour découvrir les espèces sauvages qui s’y cachent
  .

Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exploring riverbanks to discover the wildlife that lives there

L’événement Balade découverte de la biodiversité Grièges a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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