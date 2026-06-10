Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre ! Ile de Versailles Nantes jeudi 13 août 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 10:30 – 12:00

Gratuit : non Prix libre Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public, Senior, Etudiant, Personne en situation de handicap – Age minimum : 3 et Age maximum : 121

???? le jeudi 13 août à 10h30???? au départ de la Cocotte Solidaire !???? Parcours et explications adaptées à tout âge, venez donc en famille !?? Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/716923-r-balade-decouverte-de-la-faune-flore-avec-la-maison-de-l-erdreSi vous avez des questions ou des suggestions hésitez pas à nous contacter par mail à lacocottesolidaire@gmail.com ou par téléphone au 06 51 49 20 82

Ile de Versailles Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/ile-de-versailles https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/716923-r-balade-decouverte-de-la-faune-flore-avec-la-maison-de-l-erdre



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