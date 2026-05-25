Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre La Cocotte Solidaire Nantes
Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre La Cocotte Solidaire Nantes vendredi 10 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 10:30 – 12:00
Gratuit : non Prix libre Tout public
???? le vendredi 10 juillet à 10h30???? au départ de la Cocotte Solidaire !???? Parcours et explications adaptées à tout âge, venez donc en famille !?? Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agenda Si vous avez des questions ou des suggestions hésitez pas à nous contacter par mail à lacocottesolidaire@gmail.com ou par téléphone au 06 51 49 20 82
La Cocotte Solidaire Nantes 44000
https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agenda
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