Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre La Cocotte Solidaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 10:30 – 12:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

???? le vendredi 10 juillet à 10h30???? au départ de la Cocotte Solidaire !???? Parcours et explications adaptées à tout âge, venez donc en famille !?? Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agenda Si vous avez des questions ou des suggestions hésitez pas à nous contacter par mail à lacocottesolidaire@gmail.com ou par téléphone au 06 51 49 20 82

La Cocotte Solidaire Nantes 44000

https://www.lacocottesolidaire.fr/page/1251680-agenda



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