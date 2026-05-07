Balade Découverte de la Flore avec l’herbandine Chemillé-sur-Indrois
Balade Découverte de la Flore avec l’herbandine Chemillé-sur-Indrois mardi 18 août 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Balade Découverte de la Flore avec l’herbandine
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Une promenade nature pour découvrir la richesse de la flore locale en toute simplicité ! Guidés par L’Herbandine, apprenez à reconnaître les plantes sauvages, leurs particularités et leurs usages au cours d’un moment convivial et ressourçant en pleine nature.
Renseignements 06 51 18 28 75
Une promenade nature pour découvrir la richesse de la flore locale en toute simplicité ! Guidés par L’Herbandine, apprenez à reconnaître les plantes sauvages, leurs particularités et leurs usages au cours d’un moment convivial et ressourçant en pleine nature.
Renseignements 06 51 18 28 75 .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 18 28 75
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English :
A simple nature walk to discover the wealth of local flora! Guided by L’Herbandine, learn to recognize wild plants, their characteristics and their uses during a convivial and rejuvenating moment in the heart of nature…?
Information: 06 51 18 28 75
L’événement Balade Découverte de la Flore avec l’herbandine Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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