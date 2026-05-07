Sport avec Cynthia Chemillé-sur-Indrois
Sport avec Cynthia Chemillé-sur-Indrois mercredi 19 août 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Sport avec Cynthia
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 19:15:00
Date(s) :
2026-08-19
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Cynthia
18h Stretching-Mobilité
18h30 Cardio/Renfo
19h15 Fit’Boxe
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Cynthia
18h Stretching-Mobilité
18h30 Cardio/Renfo
19h15 Fit’Boxe .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71
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English :
For everyone, whatever your age or level, come and move together in the great outdoors.
On the program with Cynthia:
6pm: Stretching-Mobility
6.30pm: Cardio/Renfo
7.15pm: Fit’Boxe
L’événement Sport avec Cynthia Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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