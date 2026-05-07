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Sport avec Cynthia Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Cynthia Chemillé-sur-Indrois lundi 6 juillet 2026.

Ville : 37460 Chemillé-sur-Indrois

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Cynthia

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-06 10:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Cynthia
9h Stretching-Mobilité
9h45 Renfo
10h30 Cardio Moove
Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.
Au programme avec Cynthia
9h Stretching-Mobilité
9h45 Renfo
10h30 Cardio Moove   .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71 

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English :

For everyone, whatever your age or level, come and move together in the great outdoors.
On the program with Cynthia:
9h: Stretching-Mobility
9.45 am: Renfo
10:30 am: Cardio Moove

L’événement Sport avec Cynthia Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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