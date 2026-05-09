J’apprends à nager par le Comité départemental FFN Chemillé-sur-Indrois
J’apprends à nager par le Comité départemental FFN Chemillé-sur-Indrois jeudi 9 juillet 2026.
Chemillé-sur-Indrois
J’apprends à nager par le Comité départemental FFN
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Un programme ludique et rassurant pour apprendre à nager en toute confiance ! Encadrés par des professionnels, les enfants découvrent le milieu aquatique à leur rythme, progressent en sécurité et gagnent en aisance dans l’eau tout en s’amusant. ♂️✨
Un programme ludique et rassurant pour apprendre à nager en toute confiance ! Encadrés par des professionnels, les enfants découvrent le milieu aquatique à leur rythme, progressent en sécurité et gagnent en aisance dans l’eau tout en s’amusant. ♂️✨ .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71
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English :
A fun and reassuring program for learning to swim with confidence! Supervised by professionals, children discover the aquatic environment at their own pace, progressing safely and gaining ease in the water while having fun. ?????
L’événement J’apprends à nager par le Comité départemental FFN Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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