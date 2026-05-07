Chemillé-sur-Indrois

J’apprends à nager par le Comité départemental FFN

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Un programme ludique et rassurant pour apprendre à nager en toute confiance ! Encadrés par des professionnels, les enfants découvrent le milieu aquatique à leur rythme, progressent en sécurité et gagnent en aisance dans l’eau tout en s’amusant. ‍♂️✨

Un programme ludique et rassurant pour apprendre à nager en toute confiance ! Encadrés par des professionnels, les enfants découvrent le milieu aquatique à leur rythme, progressent en sécurité et gagnent en aisance dans l’eau tout en s’amusant. ‍♂️✨ .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun and reassuring program for learning to swim with confidence! Supervised by professionals, children discover the aquatic environment at their own pace, progressing safely and gaining ease in the water while having fun. ?????

L’événement J’apprends à nager par le Comité départemental FFN Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire