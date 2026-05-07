Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Cynthia

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 19:15:00

Date(s) :

2026-07-08

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Cynthia

18h Pilates

18h30 C.A.F. (Cuisses Abdos Fessiers)

19h15 Fit’Dance

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Cynthia

18h Pilates

18h30 C.A.F. (Cuisses Abdos Fessiers)

19h15 Fit’Dance .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

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English :

For everyone, whatever your age or level, come and move together in the great outdoors.

On the program with Cynthia:

6pm: Pilates

6.30pm: C.A.F. (Cuisses Abdos Fessiers)

7.15pm: Fit’Dance

L’événement Sport avec Cynthia Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire