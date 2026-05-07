Inauguration de la base de loisirs Chemillé-sur-Indrois
Inauguration de la base de loisirs Chemillé-sur-Indrois samedi 27 juin 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Inauguration de la base de loisirs
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 21:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le samedi 27 juin, la journée s’annonce festive et conviviale autour du lac ! Dès 16h et jusqu’à 21h, venez flâner au marché de producteurs locaux animé par le groupe Ça Trompe Énormément , dans une ambiance chaleureuse et musicale.
Le samedi 27 juin, la journée s’annonce festive et conviviale autour du lac !
Dès 16h et jusqu’à 21h, venez flâner au marché de producteurs locaux animé par le groupe Ça Trompe Énormément , dans une ambiance chaleureuse et musicale. À 17h30, ne manquez pas la visite de la base de loisirs et la présentation des travaux d’aménagement du lac. .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71
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English :
Saturday June 27 promises to be a festive and convivial day around the lake! From 4pm to 9pm, come and stroll through the local producers? market, hosted by the group Ça Trompe Énormément , in a warm and musical atmosphere.
L’événement Inauguration de la base de loisirs Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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