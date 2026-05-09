Chemillé-sur-Indrois

Atelier herbier dessiné aux couleurs de plantes par Aurore L’Hiver Naît

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Un atelier poétique et créatif pour mêler nature, dessin et couleurs végétales ! Avec Aurore L’Hiver Naît, réalisez un herbier dessiné unique en utilisant les teintes offertes par les plantes, et laissez libre cours à votre imagination au fil des créations.

Un atelier poétique et créatif pour mêler nature, dessin et couleurs végétales ! Avec Aurore L’Hiver Naît, réalisez un herbier dessiné unique en utilisant les teintes offertes par les plantes, et laissez libre cours à votre imagination au fil des créations.

Réservation obligatoire 10 personnes

À partir de 8 ans .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

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English :

A poetic and creative workshop combining nature, drawing and plant colors! With Aurore L?Hiver Naît, create a unique herbarium using the hues offered by plants, and give free rein to your imagination as you go along. ????

L’événement Atelier herbier dessiné aux couleurs de plantes par Aurore L’Hiver Naît Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire