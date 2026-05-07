Guinguette par le comité des fêtes de Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois
Guinguette par le comité des fêtes de Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois mercredi 22 juillet 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Guinguette par le comité des fêtes de Chemillé-sur-Indrois
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Une soirée festive et conviviale au rythme de la guinguette ! Le comité des fêtes de Chemillé-sur-Indrois vous invite à partager un moment chaleureux entre musique, danse et bonne humeur, dans une ambiance détendue en plein air.
Une soirée festive et conviviale au rythme de la guinguette ! Le comité des fêtes de Chemillé-sur-Indrois vous invite à partager un moment chaleureux entre musique, danse et bonne humeur, dans une ambiance détendue en plein air. .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71
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English :
A festive and convivial evening to the rhythm of the guinguette! The Chemillé-sur-Indrois festivities committee invites you to share a warm moment of music, dance and good humor, in a relaxed open-air atmosphere. ????
L’événement Guinguette par le comité des fêtes de Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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