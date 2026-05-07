Chemillé-sur-Indrois

Sport avec Gaëlle

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 10:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Gaëlle

9h Hatha Yoga

10h Salutation au soleil

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Gaëlle

9h Hatha Yoga

10h Salutation au soleil .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

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English :

For everyone, whatever your age or level, come and move together in the open air.

On the program with Gaëlle:

9am: Hatha Yoga

10 a.m.: Sun salutation

L’événement Sport avec Gaëlle Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire