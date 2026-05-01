Landeleau

Balade découverte de la langue des oiseaux

Presbital Kozh Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 13:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Balade découverte de la langue des oiseaux organisé par Oaled Landelo le samedi 16 mai à 13h30 avec Gant Philippe Vouadec au presibtal kozh

email à oaled-landelo@orange.fr ou par téléphone au 07 82 78 24 37 .

Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 7 82 78 24 37

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English : Balade découverte de la langue des oiseaux

L’événement Balade découverte de la langue des oiseaux Landeleau a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou