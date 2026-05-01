Balade découverte de la langue des oiseaux Landeleau
Balade découverte de la langue des oiseaux Landeleau samedi 16 mai 2026.
Landeleau
Balade découverte de la langue des oiseaux
Presbital Kozh Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Balade découverte de la langue des oiseaux organisé par Oaled Landelo le samedi 16 mai à 13h30 avec Gant Philippe Vouadec au presibtal kozh
email à oaled-landelo@orange.fr ou par téléphone au 07 82 78 24 37 .
Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 7 82 78 24 37
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English : Balade découverte de la langue des oiseaux
L’événement Balade découverte de la langue des oiseaux Landeleau a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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