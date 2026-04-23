Balade découverte des plantes sauvages Bérulle
Balade découverte des plantes sauvages Bérulle samedi 2 mai 2026.
Bérulle
Balade découverte des plantes sauvages
4 rue du Faubourg Bérulle Aube
Tarif : – – Eur
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Samedi 2 mai BERULLE Balade découverte des plantes sauvages . A 14h30, départ de l’abc.
Tarif 5 €
Informations et réservations avec Monique Ployé au +33 (0)3 25 70 03 05 ou abc.berulle@gmail.com 5 .
4 rue du Faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est +33 3 25 70 03 05 abc.berulle@gmail.com
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English :
L’événement Balade découverte des plantes sauvages Bérulle a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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