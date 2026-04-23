Bérulle

Balade découverte des plantes sauvages

4 rue du Faubourg Bérulle Aube

Tarif : – – Eur

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Samedi 2 mai BERULLE Balade découverte des plantes sauvages . A 14h30, départ de l’abc.

Tarif 5 €

Informations et réservations avec Monique Ployé au +33 (0)3 25 70 03 05 ou abc.berulle@gmail.com 5 .

4 rue du Faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est +33 3 25 70 03 05 abc.berulle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade découverte des plantes sauvages Bérulle a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance