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AGENDA · Camaret-sur-Mer

Balade découverte des plantes sauvages en Presqu’ile Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer

samedi 25 juillet 2026 · Rue du Loc'h · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Loc'h
Adresse
RV devant la Salle St Ives
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Balade découverte des plantes sauvages en Presqu’ile

Rue du Loc’h RV devant la Salle St Ives Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Balade pour découvrir les plantes sauvages en Presqu’ile, réservation indispensable   .

Rue du Loc’h RV devant la Salle St Ives Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 08 88 30 07 

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English :

L’événement Balade découverte des plantes sauvages en Presqu’ile Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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