Balade découverte des Sablons de Corquoy

Corquoy Cher

Début : Jeudi 2026-08-13 17:00:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

2026-08-13

Lors de cette fin de jounée estivale, venez décourvir les richesses du monde vivant qui vit au bord de la rivière… Une animation proposée par le Conservatoire des Espaces Naturels.

Dans la vallée du Cher, les Sablons de Corquoy sont composés de prairies, de boisements, alluviaux et de pelouses alluviales sèches.

Il s’agit des seules pelouses de ce type, et dans un tel état de conservation, sur cette portion de la vallée du Cher. Les milieux naturels et la flore qu’on y rencontre lui donnent en effet un caractère exceptionnel, également reconnu à l’échelle européenne au sein du site Natura 2000 Côteaux, bois et marais calcaires de la Champagne berrichonne . 5 .

Corquoy 18190 Cher Centre-Val de Loire

English :

On this late summer’s day, come and discover the richness of the living world along the river… An event organized by the Conservatoire des Espaces Naturels.

