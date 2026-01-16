Soirée en forêt de Tardonne

Corquoy Cher

De 18h à 22h, vivez une soirée immersive en forêt de Tardonne: balade ludique et sensorielle, découverte nature, jeux, écoute de podcasts au cœur de la forêt.

Déroulé de cette soirée 2h de déambulation le long d’un parcours balisé en forêt pour découvrir le monde des araignées, le chant des oiseaux nocturnes des forêts, des jeux sur les feuillages, stand pour comprendre la gestion locale des forêts et pleins d’autres petites activités. Pique-nique tiré du sac puis place au silence et à l’immersion dans la forêt avec l’écoute de podcasts Promenez-vous dans les bois . .

Corquoy 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

English :

From 6pm to 10pm, experience an immersive evening in the Tardonne forest: fun and sensory walks, nature discovery, games, listening to podcasts in the heart of the forest.

