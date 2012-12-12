Ceilhes-et-Rocozels

BALADE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Balade découverte du patrimoine naturel à Ceilhes et Rocozels, encadrée par un guide diplômé.

Maris est titulaire d’une licence STPAS Entraineur sportif, d’une licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé et d’un équivalent en DE VTT

Durée 2h. Prix 12€/pers.

Inscriptions obligatoire 04 67 23 46 97 ou au 06 52 85 47 22

Balade découverte du patrimoine naturel à Ceilhes et Rocozels, encadrée par un guide diplômé.

Maris est titulaire d’une licence STPAS Entraineur sportif, d’une licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé et d’un équivalent en DE VTT

Durée 2h. Prix 12€/pers.

Inscriptions obligatoire 04 67 23 46 97 ou au 06 52 85 47 22 .

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 97 maris.allie@orange.fr

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English :

Natural heritage walks in Ceilhes and Rocozels, led by a qualified guide.

Maris holds a STPAS licence as a sports trainer, a STAPS licence as a teacher of physical activity adapted to health and an equivalent in DE VTT

Duration: 2 hours. Price 12?/pers.

Registration required 04 67 23 46 97 or 06 52 85 47 22

L’événement BALADE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB