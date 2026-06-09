Ceilhes-et-Rocozels

RANDONNÉE GOURMANDE ACCOMPAGNÉE

lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-10

Randonnée gourmande de 2h à Ceilhes et Rocozels encadrée par un guide diplômé.

Maris est titulaire d’une licence STPAS Entraineur sportif, d’une licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé et d’un équivalent en DE VTT

Randonnée 2h + repas.

Prix: 27 euros/pers.

Inscriptions obligatoire 04 67 23 46 97 ou au 06 52 85 47 22

Randonnée gourmande de 2h à Ceilhes et Rocozels encadrée par un guide diplômé.

Maris est titulaire d’une licence STPAS Entraineur sportif, d’une licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé et d’un équivalent en DE VTT

Randonnée 2h + repas.

Prix: 27 euros/pers.

Inscriptions obligatoire 04 67 23 46 97 ou au 06 52 85 47 22 .

lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 97 maris.allie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2-hour gourmet hike in Ceilhes and Rocozels supervised by a qualified guide.

Maris holds a STPAS license as a sports trainer, a STAPS license as a teacher of physical activity adapted to health and an equivalent in DE VTT

2-hour hike + meal.

Price: 27 euros/pers.

Registration required 04 67 23 46 97 or 06 52 85 47 22

L’événement RANDONNÉE GOURMANDE ACCOMPAGNÉE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB