Ceilhes-et-Rocozels

SORTIE PADDLE 1H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE

Lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-01

Unique en Grand Orb venez découvrir le lac des Monts d’Orb (d’Avène), en paddle, accompagné de Maris

Maris est un guide diplômé Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + équivalence au DE VTT

Réservation obligatoire au 06 52 85 47 22 ou 04 67 23 46 97

Durée 1h

Prix 14€/pers

Unique en Grand Orb venez découvrir le lac des Monts d’Orb (d’Avène), en paddle, accompagné de Maris

Maris est un guide diplômé Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + équivalence au DE VTT

Réservation obligatoire au 06 52 85 47 22 ou 04 67 23 46 97

Durée 1h

Prix 14€/pers .

Lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 97 maris.allie@orange.fr

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English :

Unique in Grand Orb: discover the Monts d’Orb (d’Avène) lake on a paddle, accompanied by Maris

Maris is a qualified guide: Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + DE VTT equivalence

Reservations essential: 06 52 85 47 22 or 04 67 23 46 97

Duration: 1 hour

Price: 14?/pers

L’événement SORTIE PADDLE 1H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB