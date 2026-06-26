BAL ET GRAND FEU D’ARTIFICE Ceilhes-et-Rocozels
BAL ET GRAND FEU D’ARTIFICE Ceilhes-et-Rocozels mardi 14 juillet 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
BAL ET GRAND FEU D’ARTIFICE
Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
FÊTE NATIONALE A CEILHES
Dimanche 13 et Lundi 14 Juillet 2026
RDV AU PLAN D’EAU LE BOULOC
Lundi 13 07
19h Matinée dansante
22h Bal avec le groupe Roxk Blues ECLIPSE
Mardi 14 07
14h30 Concours de pétanque (100€+mises)
19h Nico-B Showcazses Reggae
22h Bal avec DJ GAUZO
22h30 Immense et grandiose feu d’artifice
FÊTE NATIONALE A CEILHES
Dimanche 13 et Lundi 14 Juillet 2026
RDV AU PLAN D’EAU LE BOULOC
Lundi 13 07
19h Matinée dansante
22h Bal avec le groupe Roxk Blues ECLIPSE
Mardi 14 07
14h30 Concours de pétanque (100€+mises)
19h Nico-B Showcazses Reggae
22h Bal avec DJ GAUZO
22h30 Immense et grandiose feu d’artifice .
Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 89
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English :
NATIONAL FESTIVAL IN CEILHES
Sunday, July 13, and Monday, July 14, 2026
MEET AT LE BOULOC LAKE
Monday, July 13
7:00 PM Dance party
10:00 PM Dance with the band “Roxk Blues ECLIPSE”
Tuesday, July 14
2:30 PM Pétanque tournament (100? + bets)
7:00 PM Nico-B Reggae Showcases
10:00 PM Dance with DJ GAUZO
10:30 PM Huge and spectacular fireworks display
L’événement BAL ET GRAND FEU D’ARTIFICE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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