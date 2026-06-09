RANDONNÉE GOURMANDE ACCOMPAGNÉE Ceilhes-et-Rocozels
RANDONNÉE GOURMANDE ACCOMPAGNÉE Ceilhes-et-Rocozels mercredi 8 juillet 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
RANDONNÉE GOURMANDE ACCOMPAGNÉE
lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-19 2026-08-23
Randonnée gourmande à Ceilhes et Rocozels encadrée par un guide diplômé.
Maris est titulaire d’une licence STPAS Entraineur sportif, d’une licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé et d’un équivalent en DE VTT
Randonnée + repas.
Prix: 29 euros/pers.
Inscriptions obligatoire 04 67 23 46 97 ou au 06 52 85 47 22
Randonnée gourmande à Ceilhes et Rocozels encadrée par un guide diplômé.
Maris est titulaire d’une licence STPAS Entraineur sportif, d’une licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé et d’un équivalent en DE VTT
Randonnée + repas.
Prix: 29 euros/pers.
Inscriptions obligatoire 04 67 23 46 97 ou au 06 52 85 47 22 .
lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 97 maris.allie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gourmet hikes in Ceilhes and Rocozels supervised by a qualified guide.
Maris holds a STPAS license as a sports trainer, a STAPS license as a teacher of physical activity adapted to health and an equivalent in DE VTT
Ride + meal.
Price: 29 euros/pers.
Registration required 04 67 23 46 97 or 06 52 85 47 22
L’événement RANDONNÉE GOURMANDE ACCOMPAGNÉE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Ceilhes-et-Rocozels (Hérault)
- MASSAGES BIEN ETRE ENTRE LAC ET RIVIÈRE À CEILHES Ceilhes-et-Rocozels 12 juin 2026
- CONCERT NICO B AND THE RISING BAND Ceilhes-et-Rocozels 25 juin 2026
- BALADE EN CALÈCHE Ceilhes-et-Rocozels 6 juillet 2026
- MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels 7 juillet 2026
- PIECE DE THÉATRE PARTICIPATIVE ET CREPE PARTY Ceilhes-et-Rocozels 8 juillet 2026