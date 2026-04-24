BALADE EN CALÈCHE Ceilhes-et-Rocozels

Ceilhes-et-Rocozels

BALADE EN CALÈCHE

Parking du champ de foire Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-06

Balades commentée en calèche, au rythme du cheval, pour découvrir le village et son environnement naturel de manière douce et authentique.

RDV à Ceilhes et Rocozels départ de la promenade à coté du parking du champ de foire en haut du village

Mini 4 et maxi 5 personnes.

Adulte 30 € et enfant (-10 ans) 20 €

Réservation obligatoire au 06 10 71 37 84

Balades commentée en calèche, au rythme du cheval, pour découvrir le village et son environnement naturel de manière douce et authentique.

Description de l’activité

Cette animation permet aux visiteurs de

Découvrir le village de Ceilhes et ses alentours,

Profiter d’une promenade en calèche animée (commentaires adaptés à tous les publics),

Participer, s’ils le souhaitent, à certaines étapes de la conduite (en toute sécurité), et à la préparation du cheval

Vivre un moment de partage autour du cheval et de son travail.

Période de fonctionnement

Du 6 juillet au 8 août 2026

⏱️ Organisation

Activité proposée le matin ou l’après-midi, selon la chaleur et les disponibilités

Prestation possible à partir de 4 personnes inscrites

Jusqu’à 5 passagers dans l’attelage

Durée indicative environ 3 heures

Tarifs

Adulte 30 €

Enfant (-10 ans) 20 €

Localisation

Activité basée à Ceilhes, à proximité du lac d’Avène et accessible depuis Lodève (A75).

Départ de la promenade à coté du parking du champ de foire en haut du village

Réservation

Réservation obligatoire au 06 10 71 37 84 .

Parking du champ de foire Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 10 71 37 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided horse-drawn carriage rides to discover the village and its natural environment in a gentle, authentic way.

Meeting point in Ceilhes and Rocozels: start of the tour next to the fairground parking lot at the top of the village

Minimum 4 and maximum 5 people.

Adults: 30 ? and children (under 10): 20 ?

Booking essential on 06 10 71 37 84

L’événement BALADE EN CALÈCHE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB