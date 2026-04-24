BALADE EN CALÈCHE Ceilhes-et-Rocozels
BALADE EN CALÈCHE Ceilhes-et-Rocozels lundi 6 juillet 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
BALADE EN CALÈCHE
Parking du champ de foire Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-06
Balades commentée en calèche, au rythme du cheval, pour découvrir le village et son environnement naturel de manière douce et authentique.
RDV à Ceilhes et Rocozels départ de la promenade à coté du parking du champ de foire en haut du village
Mini 4 et maxi 5 personnes.
Adulte 30 € et enfant (-10 ans) 20 €
Réservation obligatoire au 06 10 71 37 84
Balades commentée en calèche, au rythme du cheval, pour découvrir le village et son environnement naturel de manière douce et authentique.
Description de l’activité
Cette animation permet aux visiteurs de
Découvrir le village de Ceilhes et ses alentours,
Profiter d’une promenade en calèche animée (commentaires adaptés à tous les publics),
Participer, s’ils le souhaitent, à certaines étapes de la conduite (en toute sécurité), et à la préparation du cheval
Vivre un moment de partage autour du cheval et de son travail.
Période de fonctionnement
Du 6 juillet au 8 août 2026
⏱️ Organisation
Activité proposée le matin ou l’après-midi, selon la chaleur et les disponibilités
Prestation possible à partir de 4 personnes inscrites
Jusqu’à 5 passagers dans l’attelage
Durée indicative environ 3 heures
Tarifs
Adulte 30 €
Enfant (-10 ans) 20 €
Localisation
Activité basée à Ceilhes, à proximité du lac d’Avène et accessible depuis Lodève (A75).
Départ de la promenade à coté du parking du champ de foire en haut du village
Réservation
Réservation obligatoire au 06 10 71 37 84 .
Parking du champ de foire Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 10 71 37 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided horse-drawn carriage rides to discover the village and its natural environment in a gentle, authentic way.
Meeting point in Ceilhes and Rocozels: start of the tour next to the fairground parking lot at the top of the village
Minimum 4 and maximum 5 people.
Adults: 30 ? and children (under 10): 20 ?
Booking essential on 06 10 71 37 84
L’événement BALADE EN CALÈCHE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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