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Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine Reygade

Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine Reygade

Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine Reygade lundi 20 juillet 2026.

Adresse
Parking de la mise au tombeau
Ville
19430 Reygade
Département
Corrèze
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
7 Tarif de base plein tarif

Reygade

Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine

Parking de la mise au tombeau Reygade Corrèze

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20 17:15:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-24

Balade conviviale et rafraichissante à la découverte des animaux et plantes sauvages du Vallon, entre bois, haies et ruisseaux. Parcours facile avec larges portions ombragées
Prévoir bonnes chaussures 
Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V) avec le soutien du Foyer rural de Reygades   .

Parking de la mise au tombeau Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04 

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English : Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine

L’événement Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine Reygade a été mis à jour le 2026-06-22 par Corrèze Tourisme

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