Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine Reygade
Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine Reygade lundi 20 juillet 2026.
Reygade
Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine
Parking de la mise au tombeau Reygade Corrèze
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20 17:15:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-24
Balade conviviale et rafraichissante à la découverte des animaux et plantes sauvages du Vallon, entre bois, haies et ruisseaux. Parcours facile avec larges portions ombragées
Prévoir bonnes chaussures
Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V) avec le soutien du Foyer rural de Reygades .
Parking de la mise au tombeau Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04
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English : Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine
L’événement Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine Reygade a été mis à jour le 2026-06-22 par Corrèze Tourisme
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