Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine Reygade lundi 20 juillet 2026.

Reygade

Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine

Parking de la mise au tombeau Reygade Corrèze

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-07-20 17:15:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-24

Balade conviviale et rafraichissante à la découverte des animaux et plantes sauvages du Vallon, entre bois, haies et ruisseaux. Parcours facile avec larges portions ombragées

Prévoir bonnes chaussures

Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V) avec le soutien du Foyer rural de Reygades .

Parking de la mise au tombeau Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04

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English : Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine

L’événement Balade découverte La faune et la flore du Vallon de Roquecourbine Reygade a été mis à jour le 2026-06-22 par Corrèze Tourisme