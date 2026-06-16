Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages à Reygade Reygade
Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages à Reygade Reygade lundi 10 août 2026.
Reygade
Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages à Reygade
Reygade Corrèze
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 15:00:00
fin : 2026-08-10 17:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Balade conviviale à la découverte des propriétés culinaires, thérapeutiques… des herbes, arbustes et arbres locaux du Vallon de Roquecourbine.
Durée 2h à 2h15, parcours facile avec larges portions ombragées.
Prévoir bonnes chaussures.
Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V) avec le soutien du Foyer rural de Reygades .
Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04
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English : Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages à Reygade
L’événement Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages à Reygade Reygade a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme
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