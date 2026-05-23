Jouer ensemble au Camping de Reygade Reygade
Jouer ensemble au Camping de Reygade Reygade samedi 23 mai 2026.
Reygade
Jouer ensemble au Camping de Reygade
2 bois Viel Reygade Corrèze
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Ouvert aux petits et grands !
Apportez vos jeux préférés, nous amenons les nôtres, et partageons un moment convivial !
Une douceur offerte à chaque participant
Organisé par Reygade en fête, sur inscription .
2 bois Viel Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 41 39 10
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English : Jouer ensemble au Camping de Reygade
L’événement Jouer ensemble au Camping de Reygade Reygade a été mis à jour le 2026-05-20 par Corrèze Tourisme
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