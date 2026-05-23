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Jouer ensemble au Camping de Reygade Reygade

Jouer ensemble au Camping de Reygade Reygade

Jouer ensemble au Camping de Reygade Reygade samedi 23 mai 2026.

Adresse : 2 bois Viel

Ville : 19430 Reygade

Département : Corrèze

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 2 Tarif de base plein tarif

Reygade

Jouer ensemble au Camping de Reygade

2 bois Viel Reygade Corrèze

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Ouvert aux petits et grands !
Apportez vos jeux préférés, nous amenons les nôtres, et partageons un moment convivial !
Une douceur offerte à chaque participant
Organisé par Reygade en fête, sur inscription   .

2 bois Viel Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 41 39 10 

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English : Jouer ensemble au Camping de Reygade

L’événement Jouer ensemble au Camping de Reygade Reygade a été mis à jour le 2026-05-20 par Corrèze Tourisme

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