Reygade

Jouer ensemble au Camping de Reygade

2 bois Viel Reygade Corrèze

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Ouvert aux petits et grands !

Apportez vos jeux préférés, nous amenons les nôtres, et partageons un moment convivial !

Une douceur offerte à chaque participant

Organisé par Reygade en fête, sur inscription .

2 bois Viel Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 41 39 10

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English : Jouer ensemble au Camping de Reygade

L’événement Jouer ensemble au Camping de Reygade Reygade a été mis à jour le 2026-05-20 par Corrèze Tourisme