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AGENDA · Reygade

Comice agricole de Reygade Reygade

dimanche 16 août 2026 · Reygade

Comice agricole de Reygade Reygade

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
19430 Reygade
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Reygade

Comice agricole de Reygade

Reygade Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Venez nombreux profiter d’une journée conviviale en milieu rural !   .

Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 50 19 

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English : Comice agricole de Reygade

L’événement Comice agricole de Reygade Reygade a été mis à jour le 2026-07-23 par Corrèze Tourisme

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