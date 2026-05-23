Informations pratiques

Reygade

Comice agricole de Reygade

Reygade Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Venez nombreux profiter d’une journée conviviale en milieu rural ! .

Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 50 19

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English : Comice agricole de Reygade

L’événement Comice agricole de Reygade Reygade a été mis à jour le 2026-07-23 par Corrèze Tourisme