AGENDA · Reygade
Comice agricole de Reygade Reygade
dimanche 16 août 2026 · Reygade
Informations pratiques
Reygade
Comice agricole de Reygade
Reygade Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Venez nombreux profiter d’une journée conviviale en milieu rural ! .
Reygade 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 50 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Comice agricole de Reygade
L’événement Comice agricole de Reygade Reygade a été mis à jour le 2026-07-23 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Reygade (Corrèze)
- Jouer ensemble au Camping de Reygade Reygade 8 août 2026
- Balade Découverte Du bon usage des plantes sauvages à Reygade Reygade 10 août 2026
- Kenny Festival Reygade 12 septembre 2026