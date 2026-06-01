Balade découverte Mystères Antiques du Repy Parking départ Pierre d’Appel Étival-Clairefontaine

Étival-Clairefontaine

Balade découverte Mystères Antiques du Repy

Parking départ Pierre d’Appel 48 Promenade de la Pierre d’Appel Étival-Clairefontaine Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre des Journées de l’archéologie, l’association Berian vous propose une balade découverte du site fortifié celtique et gallo-romain de la Pierre d’Appel. Vous y découvrirez les secrets, les croyances légendaires du Chaudron des Fées et de la Pierre Cornues. Sans oublier les Menhir des Lèches.

Sur inscription, une balade de 7km avec 283m de dénivelé.Tout public

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Parking départ Pierre d’Appel 48 Promenade de la Pierre d’Appel Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est +33 7 67 87 00 43 berian.association@hotmail.com

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English :

As part of the Journées de l’archéologie (Archaeology Days), the Berian association is offering a guided tour of the Celtic and Gallo-Roman fortified site of the Pierre d’Appel. You’ll discover the secrets and legendary beliefs of the Chaudron des Fées and the Pierre Cornues. Not forgetting the Menhir des Lèches.

Registration required for this 7km walk with 283m ascent.

L’événement Balade découverte Mystères Antiques du Repy Étival-Clairefontaine a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES