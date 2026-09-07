Balade découverte sur notre sentier plantes médicinales et vivrières, Association kalawachi, Kourou

Informations pratiques

Balade découverte sur notre sentier plantes médicinales et vivrières 19 et 20 septembre Association kalawachi Guyane

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Partez à la découverte des plantes qui nourrissent, soignent et accompagnent la vie quotidienne des peuples amérindiens de Guyane.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, notre animateur culturel amérindien vous emmène pour une balade guidée et commentée au cœur des trois hectares du Centre amérindien de Kawawachi.

Au fil du parcours, vous découvrirez les nombreuses plantes qui composent l’environnement traditionnel des communautés amérindiennes : plantes médicinales, utilisées depuis des générations pour leurs propriétés et leurs différents usages, mais aussi plantes vivrières qui occupent une place essentielle dans l’alimentation et la vie quotidienne.

Manioc, banane, ananas, canne à sucre, coton… et beaucoup d’autres plantes, arbres ou essences familières ou parfois méconnues dont vous découvrirez les histoires, les usages et les savoir-faire qui leur sont associés.

Une promenade au cœur du végétal pour mieux comprendre le lien étroit entre les peuples amérindiens, leur environnement et les ressources de la forêt.

Visite guidée et commentée par notre animateur culturel.

Une balade pour découvrir autrement les plantes qui nous entourent et les savoirs traditionnels qui leur sont associés.

Association kalawachi Route du degrad saramaca 97310 Kourou Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6 [{« type »: « email », « value »: « centrekalawachi@orange.fr »}] L’association KALAWACHI a créé il y a une quinzaine d’années un centre culturel et touristique amérindien sur la commune de Kourou . Ce Centre vise à valoriser le patrimoine culturel des populations amérindiennes de Guyane en s’appuyant sur :

– Les arts et artisanats traditionnels et actuels

– Des animations et ateliers traditionnels participatifs (vannerie, gravure sur calebasse, confection de bijoux en perles ou en graines, tressage végétal, tableaux motifs ciel de case…)

– de la médiation culturelle, expositions pour tous âges et pour enfants 7 à 14 ans

– Une approche découverte « NATURE » au travers du vécu et de l’histoire des amérindiens : faune et flore, pharmacopée traditionnelle (jardin médicinal) – Sentier découverte en bord de crique Passoura et sur le site

– Les jeux traditionnels kali’na : tir à l’arc, jeu du diable, toupie, tir à la corde…

– Un hébergement en hamac

– Une restauration à base de spécialités culinaires amérindiennes et dérivés https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6

Partez à la découverte des plantes qui nourrissent, soignent et accompagnent la vie quotidienne des peuples amérindiens de Guyane.

©mpalberton