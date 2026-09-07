Journées Européennes du Patrimoine au Centre spatial Guyanais, Centre spatial Guyanais, Kourou

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine au Centre spatial Guyanais Samedi 19 septembre, 08h00 Centre spatial Guyanais Guyane

Sur réservation, visites par groupes de 30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

L’événement s’organisera autour de la mise en valeur des nouveaux acteurs du spatial européen, incarnant ce que l’on pourrait appeler les « Diamants du New Space ».

Ces jeunes entreprises et nouveaux acteurs de la filière spatiale réinvestissent aujourd’hui le tout premier site de lancement de la base, historiquement associé au programme Diamant et désormais réhabilité sous le nom d’Ensemble de Lancement Multilanceur (ELM) Diamant. Ce site emblématique est appelé à accueillir une nouvelle génération de micro- et mini-lanceurs européens, donnant ainsi une nouvelle dimension à son histoire.

Cette journée européenne du patrimoine sera ainsi l’occasion de créer un lien entre passé, présent et avenir. Elle permettra de mettre en lumière l’héritage exceptionnel du site tout en présentant les innovations et les ambitions des nouveaux acteurs qui contribuent aujourd’hui à construire le spatial européen de demain.

À travers la réhabilitation de ce site prestigieux, c’est donc toute une histoire spatiale qui se poursuit : celle d’un lieu autrefois dédié aux premières ambitions européennes d’accès à l’espace, désormais tourné vers l’émergence du New Space et vers une nouvelle génération de lanceurs.

Centre spatial Guyanais route de l’espace, Kourou Kourou 97310 Guyane Guyane +594 594 33 77 77 https://centrespatialguyanais.cnes.fr/fr/rendez-nous-visite https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcentrespatialguyanais%2F&is_from_rle;https://x.com/EuropeSpacePort;https://www.facebook.com/CSGCentreSpatialGuyanais;https://www.youtube.com/user/cnescsg;https://www.twitch.tv/CentreSpatialGuyanais [{« type »: « email », « value »: « visites.csg@cnes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +594 594 33 77 77 »}] Port spatial de l’Europe, il est l’unique base de lancement d‘Ariane 6 et Vega-C. Il ouvre également ses portes aux lanceurs du New Space. Il est le site privilégié des programmes spatiaux de l’Europe et de la France, mais accueille aussi des satellites du monde entier, de toutes tailles et couvrant tous types de mission. Parking visiteurs, accès piétons et piste cyclable

L’événement s’organisera autour de la mise en valeur des nouveaux acteurs du spatial européen, incarnant ce que l’on pourrait appeler les « Diamants du New Space ».

© CNES/OLLIER Alexandre, 2023

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