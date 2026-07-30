Informations pratiques

La Couvertoirade

Balade Des brebis et des tommes

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13

Lavagne, buissière, cazelle… ces mots ne vous disent rien ? Ce petit patrimoine emblématique du causse du Larzac a été construit et entretenu depuis des millénaires, au point de façonner totalement le paysage.

Cette nature qui peut sembler inhospitalière a pourtant été façonnée par l’homme pour y accueillir un mode d’élevage si caractéristique que la région est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Suivez les traces des bergers et des brebis sur un parcours de 5 km autour de la cité templière et hospitalière de la Couvertoirade pour vous replonger dans 5 000 ans d’histoire !

Distance 5km

RDV 16h30. Réservations obligatoire ici .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 73 18 95 64

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English :

Lavagne, buissière, cazelle… do these words mean anything to you? This small emblematic heritage of the causse du Larzac has been built and maintained for thousands of years, to the point of totally shaping the landscape.

L’événement Balade Des brebis et des tommes La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)