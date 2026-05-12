Stotzheim

Balade des myrtilles

Club house Stotzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Rejoignez l’Étoile Sportive de Stotzheim pour sa Balade des Myrtilles ! Découvrez notre village pittoresque, son champ de myrtilles et le magnifique parc du château de Grunstein à travers deux parcours inédits

Découvrez notre village pittoresque, son champs de myrtilles et le magnifique parc du château de Grünstein à travers deux parcours de 9 km et 11 km.

Les départs se feront entre 9h et 11h au stade de foot. Profitez de pauses gourmandes une boisson chaude et brioche, une boisson apéritive et bretzel, et un délicieux repas à la salle des fêtes de Stotzheim comprenant du pâté aux myrtilles, de l’onglet de veau, une part de tarte aux myrtilles et un café.

Inscrivez-vous avant le 25 juin via internet ou en contactant Mme Pascale WALTER par courrier au 5 route romaine 67140 Stotzheim ou par téléphone au 06 36 94 44 18.

Venez nombreux pour une journée sportive et conviviale au cœur de notre beau village alsacien! .

Club house Stotzheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 94 44 18 walter.vogt@wanadoo.fr

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English :

Join the Étoile Sportive de Stotzheim for its Balade des Myrtilles! Discover our picturesque village, its blueberry fields and the magnificent grounds of Grunstein Castle on two original routes

L’événement Balade des myrtilles Stotzheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du pays de Barr