Fête de la moisson et métiers d’antan Stotzheim
Fête de la moisson et métiers d’antan Stotzheim dimanche 19 juillet 2026.
Stotzheim
Fête de la moisson et métiers d’antan
1 Waldele Elendgaessel (Coord. GPS 48.38022, 7.48250) Stotzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Découvrez d’anciens savoir-faire. Ambiance champêtre et petite restauration.
Cette manifestation annuelle a pour objectif de montrer au public les savoir-faire anciens en termes de travaux agricoles, de métiers et de vie d’antan en faisant des démonstrations avec des équipements anciens. Une mention particulière pour les enfants qui peuvent participer à de nombreux ateliers. 0 .
1 Waldele Elendgaessel (Coord. GPS 48.38022, 7.48250) Stotzheim 67140 Bas-Rhin Grand Est moissonsetmetiers@gmail.com
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English :
Discover old skills. Country atmosphere and snacks.
L’événement Fête de la moisson et métiers d’antan Stotzheim a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Barr
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