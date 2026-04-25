Stotzheim

Fête de la moisson et métiers d’antan

1 Waldele Elendgaessel (Coord. GPS 48.38022, 7.48250) Stotzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Découvrez d’anciens savoir-faire. Ambiance champêtre et petite restauration.

Cette manifestation annuelle a pour objectif de montrer au public les savoir-faire anciens en termes de travaux agricoles, de métiers et de vie d’antan en faisant des démonstrations avec des équipements anciens. Une mention particulière pour les enfants qui peuvent participer à de nombreux ateliers. 0 .

1 Waldele Elendgaessel (Coord. GPS 48.38022, 7.48250) Stotzheim 67140 Bas-Rhin Grand Est moissonsetmetiers@gmail.com

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English :

Discover old skills. Country atmosphere and snacks.

L’événement Fête de la moisson et métiers d’antan Stotzheim a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Barr