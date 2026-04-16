Stotzheim

Marché des créateurs

Rue de Benfeld Stotzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Un marché plein de créativité vous attend, avec des trésors uniques à découvrir, à offrir ou à s’offrir. Rencontrez des créateurs passionnés et laissez-vous séduire par leurs univers inspirants.

Un marché plein de créativité vous attend, avec des trésors uniques à découvrir, à offrir ou à s’offrir.

Rencontrez des créateurs passionnés et laissez-vous séduire par leurs univers inspirants bois, bijoux, couture, crochet, créations gourmandes et bien d’autres surprises.

Profitez également d’une petite restauration sur place et tentez votre chance grâce à la tombola organisée tout au long de la journée !

Quelques tables seront à votre disposition pour vous installer et partager un moment convivial, autour d’une partie de cartes ou simplement pour savourer l’instant. 0 .

Rue de Benfeld Stotzheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 58 cerclestnicolas@outlook.fr

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English :

A market full of creativity awaits you, with unique treasures to discover, offer or treat yourself to. Meet passionate designers and let yourself be seduced by their inspiring worlds.

L’événement Marché des créateurs Stotzheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Barr